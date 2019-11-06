banner314

banner325

Son Dakika

'Elektronik sigara kullanımı sigarayı bırakmada alternatif değil'

'Elektronik sigara kullanımı sigarayı bırakmada alternatif değil' Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, elektronik sigaranın sigarayı bırakmada alternatif olmadığını, aksine yeni bir alışkanlık haline geldiğini söyledi....

GÜNDEM 06.11.2019, 11:50
'Elektronik sigara kullanımı sigarayı bırakmada alternatif değil'

'Elektronik sigara kullanımı sigarayı bırakmada alternatif değil'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, elektronik sigaranın sigarayı bırakmada alternatif olmadığını, aksine yeni bir alışkanlık haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Savaş, "Elektronik sigarada ilk bulgular ciddi bir akciğer hasarı oluşturduğuna yöneliktir. Önümüzdeki dönemlerde elektronik sigaraya bağlı çok sık hastalara rastlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.
Dünyada sigara tüketiminin artmasıyla birlikte her yıl yaklaşık 2 milyon kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Türkiye'de ise, her yıl yaklaşık 70 bin kişinin akciğer kanserine yakalandığı araştırmalar arasında yer alıyor. Güven Sağlık Grubu Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Savaş, akciğer kanserinde gelişmiş ülkelerde erkek ve kadın arasındaki oranın birbirine yakın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Savaş, "Türkiye'de akciğer kanseri oranı erkeklerde daha ön sıradadır. Türkiye, Avrupa sıralamasında Macaristan, Sırbistan’dan sonra akciğer kanserinin erkeklerde görülme oranı olarak 3'üncü sıradadır. Türkiye'de 8'e 1 oranında yani 8 ya da 10 erkeğe karşılık 1 kadında akciğer kanseri karşımıza çıkıyor" dedi.
'GENETİK GEÇİŞ DE SÖZ KONUSUDUR'
Akciğer kanserinin en önemli etkeninin sigara ile tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Savaş, "Bu kullanım yüzde 85 civarında etkilidir. Bunun dışında hava kirliliği, bazı arsenik ve genetik faktörler akciğer kanseri gelişiminde rol oynamaktadır. Akciğer kanserinde genetik geçişte çok ciddi tanımlamalar olmamakla birlikte diğer kanserler gibi genetik geçiş de söz konusudur. Akciğer kanseri, 3 haftadan daha fazla süren öksürük, kanlı balgam, ani başlayan nefes darlıkları ve hırıltılı solunum ile iştah ve kilo kaybı gibi sistemik bulgularla karşımıza çıkabilir" diye konuştu.
'ELEKTRONİK SİGARAYA BAĞLI ÇOK SIK HASTALARA RASTLAYACAĞIZ'
Prof. Dr. Savaş, son 5 yılda elektronik sigara tüketiminin hızla arttığını belirterek, özellikle Batı ülkelerinde yaş ortalamasının ilkokul ve ortaokul seviyelerine kadar düştüğünü kaydetti. Prof. Dr. Savaş, "Elektronik sigarada ilk bulgular ciddi bir akciğer hasarı oluşturduğuna yöneliktir. Elektronik sigaranın oluştuğu bir sıvı kartuş var. Bunun içindeki sıvı nikotin gibi birçok ağır metalin ve toksit kimyasalların olduğu bir oluşumdur. Bunun akciğere alınımında hemen ortaya çıkan bazı toksit reaksiyonlar var. Bununla ilgili de Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi ölümler bildirildi. Bu kimyasallarda kanserojen madde olduğu da gösterildi. Muhtemelen önümüzdeki dönemlerde henüz ispatlanmamakla birlikte elektronik sigaraya bağlı çok sık hastalara rastlayacağımızı düşünüyoruz. Elektronik sigaranın içerisinde ağır metaller var. Bunların da kana karışıp metabolize olması söz konusudur. Bunların dolaşımda diğer dokulara ve organlara uğraması sonucunda zararlı etkiyi ortaya çıkaracağı görülecektir."
'ALIŞKANLIĞI DAHA ÇOK ARTTIRIYOR'
Prof. Dr. Savaş, son yıllarda sigaranın yerini büyük oranda alan ve sigarayı bırakmak için alternatif bir yöntem olarak tanıtılan elektronik sigaradaki tehlikeye dikkat çekerek, "Elektronik sigara kullanımında yaş gittikçe düşüyor ve içinde çok ciddi nikotin var. Nikotin de beyin gelişimini engelleyen bir maddedir. Özellikle 20’li yaşların öncesinde nikotin kana karışıp, beyne gittiğinde haz maddesi olarak hem beyin gelişimini engelliyor hem de alışkanlığı daha çok arttırıyor. Bu nedenle elektronik sigara gençler arasında çok fazla yer buldu. Sigarayı bırakmada alternatif bir yöntem olarak sunulan elektronik sigarayı, asla birbirinin alternatifi olarak kabul etmiyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Prof. Dr. İsmail Savaş röp.
-Detaylar
Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, () 

Yorumlar (0)
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 06 Kasım 2019
İmsak 06:07
Güneş 07:34
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5