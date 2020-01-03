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ELEKTRİKLİ ISITICILARA DİKKAT...

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () HAVALARIN soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcı kullanımı da artıyor. Evinde, dükkanında ya da iş yerinde elektrikli ısıtıcı kullananların, olası yangın tehlikesine karşı dikkatli...

GÜNDEM 03.01.2020, 08:48
ELEKTRİKLİ ISITICILARA DİKKAT...

Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKCİ/ İSTANBUL, () HAVALARIN soğuması ile birlikte elektrikli ısıtıcı kullanımı da artıyor. Evinde, dükkanında ya da iş yerinde elektrikli ısıtıcı kullananların, olası yangın tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerekiyor.
Ankara'da yılbaşı gecesi açık unuttukları elektrikli ısıtıcı nedeniyle çıkan yangında 4 kişinin hayatını kaybetmesi, elektrikli ısıtıcıları yarattığı olası yangın riskini gündeme getirdi. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar elektrikli ısıtıcılara yöneliyor. Elektrikli ısıtıcı satışı yapanlar ise, belli bir ısıya ulaştığında ya da devrildiğinde kendini kapatma teknolojisine sahip olmayan ısıtıcıların,  yangınlara neden olabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca evde kullanılacak ısıtıcıların 3 bin watt'ın üzerinde olmaması,  kablo ve prizlerin ise yangın tehlikesine karşı kaliteli olması gerekiyor.

"BELLİ BİR ISIYA ULAŞINCA YA DA DEVRİLİNCE KENDİNİ KAPATAN ISITICILARI TERCİH EDİN"
Karaköy'de bir elektrik dükkanı olan ve elektrikli ısıtıcılar da satan Ahmet Söğüt, şunları söyledi:
"Infared ısıtıcı kullanmaları onlar için daha mantıklı, sağlıklı oluyor. Bir de tanıdık markalar almalılar. Her ısıtıcıyı almamaları gerekiyor. Yer sobalarının altında emniyet mandalları vardır. Devrildiği zaman otomatikman altındaki düğme boşta kalır ve ısıtıcı kendisini otomatik olarak kapatır. O, onun emniyet kilididir. Aynısı duvardaki ısıtıcılar için de geçerlidir. Onda da belirli bir ısıya geldiği zaman kendini kapatan bir sistem vardır. Onları kullanmaları gerekir. Fiyatı uygun olduğu için insanlar bu teknolojilere sahip olmayan ürünlere yöneliyor ama onları da çok kontrollü kullanmak gerekiyor. Yeniden ek bir anahtar ya da bir düğme ile kapatmaları gerekiyor belirli bir ısıya geldiği zaman. Onu da kapatmayı unuttukları zaman kablo ısınıyor ya da kullandıkları kablo düşük enerji çeken bir kablo oluyor o yüzden yanıyor."

“KULLANILAN KABLOLARIN İNCE OLMASI DA YANGINA NEDEN OLABİLİR"
Isıtıcıların kalitesinin yanı sıra kullanılan ara kablo ve takılacak olan prizin de önemini vurgulayan Söğüt,  şöyle devam etti:
"Biz genelde infrared ısıtıcılar satıyoruz. Onlar belli bir sıcaklığa ulaşınca kendiliğinden kapanan ısıtıcılar. Emniyetli ısıtıcılar. 30 liradan başlayıp, 300 liraya kadar olan ısıtıcılar var. Kullanılan tesisat kablosunun ince olması da yangınlara sebep olabilir. Sonuçta ısıtıcı dediğimiz ürün 2 bin watt bir güç çekiyor. Sobanın çekmiş olduğu enerjideki prizin kablosu inceyse, oradaki tesisatı komple yakar. Isıtıcıya göre tesisatın da uygun olması gerekiyor. Ya da ara kablo yaptıracaklarsa hazır almamaları gerekiyor. Daha kalın kesit bir kablo ile kullanmalılar. Saç kurutma makinesi, elektrik süpürgesi, kızartma makinesi ve ısıtıcılar çok elektrik çeken malzemeler. Bunların normal hazır grup prizlerle kullanamazlar. Onlar için priz yaptırmaları gerekiyor. İnsanlar bunlara dikkat ederse, böyle kazalar çıkmaz."

EVDE KULLANMAYA UYGUN WATTLI ISITICILAR TERCİH EDİLMELİ
Elektrikli ısıtıcı satın alırken önce evde kullanmaya uygun watt'lı olmasına dikkat etmek gerektiğini anlatan elektrikçi İlyas Özmen de, “Elektrikli ısıtıcı alırken önce watt'ına dikkat edilmeli. Hangi watt'lar evde, hangi watt'lar sanayide kullanılır buna bakmak lazım. Sonra kalitesine dikkat etmeli. Birkaç kalite var bunlarda. Bir sürü de marka var. Kablosuna dikkat etmeliler, kendi kullandığı priz enerjiyi kaldırabilir mi, diye dikkat etmeli. Önce marka ile başlıyor zaten, kalite markada saklı. Evdeki prizler 3 bin watt'a kadar çeker. Hatta 2 bin 500 olursa daha doğru  olur. Çünkü evdeki elektrik belli. Aksi takdirde elektrik çekmez, kablolar ısınır yangın çıkar. Ya da kaçak akımı varsa kaçak akımı tutmaz zaten atar, kullanamaz. Evde kullanılacak ısıtıcılar termostatlı olmalı, devamlı yananlar açık alanlarda kullanılabilir. Evde termostatsız kullanımı önermiyoruz. Termostat belli bir ısıyı bulunca kendini kapatır, açar. Ama devamlı yanarsa sıkıntı, kablosu ısınır ve sıkıntı çıkarır" şeklinde konuştu.

ISITICIYI TAŞIYAMAYAN BASİT AYAKLAR YANGINA SEBEBİYET VERİYOR
Isıtıcıları basit ve ucuz ayaklarla kullanmanın sakıncalı olduğunu söyleyen Özmen, “Bunlarda iki çeşit ayak var. Ayaklı alıp kullanacakken en basit, en ucuz ayak osun mantığıyla gidiyorlar. En ucuzu olması değil, kaliteli olması önemli. Müşteri önce kaliteye, sonra kabloya bakacak, kendinin elektriği kaldırır mı onu öğrenecek, sonra da ayaklara bakacak. Basit ayaklar ısıtıcıyı taşıyamıyor. Isıtıcıyı taşıyamadığı için de düşüyor, yangın çıkıyor. Bunlara dikkat ettiğin zaman sorun çözülüyor" dedi.

"ISITMASI BİZİM İÇİN YETERLİ OLUYOR"
Dükkanında ısınmak için elektrikli soba kullanan Emircan Kılıç da  “Elimizden geldiğince markalı ürünler ve elimizden geldiğince CE belgeli ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Bir de genellikle özelliklerine bakmıyoruz da, ısıtması bizim için yeterli oluyorö ifadelerini kullandı. Isıtıcı alırken özelliklerini incelemediğini ifade eden vatandaş İlhami Görmez ise, “Ben hiçbir özelliğini sormadan alıp geldim. Kendi kendine ısısına göre otomatik olarak kapanıyor. Ama bu özelliğine dikkat etmemiştim alırken, akşam giderken fişini çekerim, ona dikkat ederim" şeklinde konuştu. 

Görüntü Dökümü: 
-----------------------
-Isıtıcı satıcılarıyla röp.
-Isıtıcı görüntüleri
-Satıcıların nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatmaları
-Vatandaş ile röp. 
-ısıtıcı başında ısınan insanlar
-Genel ve detay 

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