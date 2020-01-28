Elazığ merkezli depremde 41 kişi hayatını kaybetti, bölgeye yardım yağıyor

Ezazığ'ı vuran depremden çevre illerde de sartısntılar oldu. Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4 kişi kayatını kaybetti. 6.8 büyüklüğündeki deprem 20'den fazla ilde hissedilmişti. Elazığ depremi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Elazığ’ın hemen ardından meydana gelen depremler sonrası acı bilanço da netleşmeye başladı. Elazığ depremi ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından paylaşılan bültenle kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İşte, acı bilançonun detaylar…

6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI KAÇ ARTÇI SARSINTI OLDU?

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.190’dır.

ELAZIĞ DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ KAÇ YARALI VAR

45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşa da ulaşılmasıyla tamamlandı. Şu ana kadar deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.523’ü taburcu edilmiş olup; 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 84 kişinin tedavisi devam etmektedir.

SİVAS'TAN 2 TIR DOLUSU İNSANİ YARDIM

SİVAS'ta, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle toplanan 2 TIR dolusu insani yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından afetzedelere yardım için Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, 2 TIR dolusu insani yardım toplandı. Battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, su ve depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarının bulunduğu TIR'lar ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıkıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Millet olarak üzüntüde, sevinçte hemen çok rahat bir araya gelebiliyoruz. Tek vücut olabiliyoruz. Bu tür musibetler bizim bir ve beraber olmamıza vesile oluyor. Biz depremin farkında olarak bilinçli bir şekilde yaşamamız lazım, tedbirli olmamız, takdiri Allah'a bırakmamız lazım. Devletimiz güzel koordinasyon yaptı. Güzel bir birliktelik oldu. Afet sonrası kriz yönetimi iyiydi. Biz bedenen burada olsak da ruhen oradaydık. Daha sonra toplumda bir rehabilitasyona ihtiyaç vardı. Milletimiz kabaran duygularını, yardımseverlik duygularını oraya nasıl kanalize edebiliriz, nasıl aktarabiliriz, bunun içine düştük. Oranın ihtiyacı olan malzemelere battaniye, ısıtıcı, çocuk bezleri ve mamalara odaklanıldı. Topladık ve Sivas'ın kalbinden Elazığ'ın kalbine ve Malatya'nın kalbine gönderiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, "Doğal afetleri engelleme şansımız yok. Olacağı vakit oluyor ama bize düşen bir görev var. Devlet ve millet olarak bu tip olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek için bir kampanya düzenledik. Kampanyayı düzenlerken deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre davrandık. Bize bildirilen, belirtilen ihtiyaç listesinde ağırlıklı olarak battaniye ve ısıtıcı vardı. Esnafımızdan battaniyeleri ve ısıtıcıları temin ettik" diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de 2 günde 2 TIR yardım malzemesi topladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.