banner314

banner325

Son Dakika

Elazığ merkezli depremde 41 kişi hayatını kaybetti, bölgeye yardım yağıyor

Elazığ'da yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye’yi yasa boğarken, depremler sonrası acı bilanço da netleşmeye başladı. Toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM 28.01.2020, 12:56 28.01.2020, 13:30
5
Elazığ merkezli depremde 41 kişi hayatını kaybetti, bölgeye yardım yağıyor

Ezazığ'ı vuran depremden çevre illerde de sartısntılar oldu. Malatya'nın Pötürge ilçesinde 4 kişi kayatını kaybetti. 6.8 büyüklüğündeki deprem 20'den fazla ilde hissedilmişti. Elazığ depremi tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Elazığ’ın hemen ardından meydana gelen depremler sonrası acı bilanço da netleşmeye başladı. Elazığ depremi ölü ve yaralı sayısı AFAD tarafından paylaşılan bültenle kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Elazığ depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? İşte, acı bilançonun detaylar…

6,8 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM SONRASI KAÇ ARTÇI SARSINTI OLDU?

Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.190’dır.

ELAZIĞ DEPREMİ'NDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ KAÇ YARALI VAR

45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmaları, enkaz altındaki son vatandaşa da ulaşılmasıyla tamamlandı. Şu ana kadar deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetti.  Deprem sonrasında hastanelere başvuran 1.607 vatandaşımızdan 1.523’ü taburcu edilmiş olup; 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 84  kişinin tedavisi devam etmektedir.

SİVAS'TAN 2 TIR DOLUSU İNSANİ YARDIM

SİVAS'ta, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle toplanan 2 TIR dolusu insani yardım malzemeleri, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.
Elazığ merkezli 6.8'lik depremin ardından afetzedelere yardım için Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda, 2 TIR dolusu insani yardım toplandı. Battaniye, elektrikli ısıtıcı, gıda, su ve depremzedelerin çeşitli ihtiyaçlarının bulunduğu TIR'lar ile Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören sonrası Elazığ ve Malatya'ya doğru yola çıkıldı.

Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Millet olarak üzüntüde, sevinçte hemen çok rahat bir araya gelebiliyoruz. Tek vücut olabiliyoruz. Bu tür musibetler bizim bir ve beraber olmamıza vesile oluyor. Biz depremin farkında olarak bilinçli bir şekilde yaşamamız lazım, tedbirli olmamız, takdiri Allah'a bırakmamız lazım. Devletimiz güzel koordinasyon yaptı. Güzel bir birliktelik oldu. Afet sonrası kriz yönetimi iyiydi. Biz bedenen burada olsak da ruhen oradaydık. Daha sonra toplumda bir rehabilitasyona ihtiyaç vardı. Milletimiz kabaran duygularını, yardımseverlik duygularını oraya nasıl kanalize edebiliriz, nasıl aktarabiliriz, bunun içine düştük. Oranın ihtiyacı olan malzemelere battaniye, ısıtıcı, çocuk bezleri ve mamalara odaklanıldı. Topladık ve Sivas'ın kalbinden Elazığ'ın kalbine ve Malatya'nın kalbine gönderiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise başlatılan kampanyada toplanan yardım malzemelerini deprem bölgesine gönderdiklerini belirterek, "Doğal afetleri engelleme şansımız yok. Olacağı vakit oluyor ama bize düşen bir görev var. Devlet ve millet olarak bu tip olaylara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etmek için bir kampanya düzenledik. Kampanyayı düzenlerken deprem bölgesinin ihtiyaçlarına göre davrandık. Bize bildirilen, belirtilen ihtiyaç listesinde ağırlıklı olarak battaniye ve ısıtıcı vardı. Esnafımızdan battaniyeleri ve ısıtıcıları temin ettik" diye konuştu.
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken de 2 günde 2 TIR yardım malzemesi topladıklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.  

Yorumlar (0)
sisli
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 28 Ocak 2020
İmsak 06:43
Güneş 08:11
Öğle 13:22
İkindi 15:58
Akşam 18:23
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 23 67
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3