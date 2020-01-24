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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 6 kişi hayatını kaybetti 225 yaralı

AFAD Elazığ'daki depremde 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, “225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır” dedi.

GÜNDEM 24.01.2020, 22:33 25.01.2020, 00:07
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Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 6 kişi hayatını kaybetti 225 yaralı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30'dur” denildi.

“225 YARALIMIZ VAR”

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 ‘lik depreme ilişkin, “225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır” dedi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, depremin ardından bölgede 30 artçı sarsıntı kaydedildiği bildiridi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ İl AFAD ekiplerinin şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale ettiği belirtilerek, "Maden ve Sivrice'de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD'ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir."

Açıklamada, AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9200 battaniye sevk edildiği belirtilerek, "Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir" denildi.

Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğinin altının çizildiği açıklamada, telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması gerektiği aktarıldı. Açıklamada, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması gerektiği kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, “Deprem sonrasında bölgede 4 büyüklüğü üzeri 6 adet deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı deprem sayısı 30'dur” denildi.

“225 YARALIMIZ VAR”

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ'daki 6,8 ‘lik depreme ilişkin, “225 yaralımız var. 2'sinin durumu ağır” dedi.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

* Cep telefonunu kullanmayalım.

* İnternet hatları üzerinden iletişim kuralım.

* Sürekli temas halindeyiz.

* Can kaybı sayısının 4 olduğunu biliyoruz.

* Bize ulaşan bilgilere göre Elazığ'da 44, Malatya'da 40 olmak üzere 84 kişi yaralandı.

BAKANLAR DEPREM BÖLGESİNE GİTTİ

Elazığ Sivrice’de meydana gelen depremin ardından çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Bölgede çalışmalar sürerken Bakanlarda hızla deprem bölgesine hareket etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı’ndan özel uçakla deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı

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