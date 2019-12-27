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Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (3)
OKULLAR TATİL EDİLDİ Elazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI DÖKÜLDÜ Deprem sırasında Elazığ'ın Gazi...
GÜNDEM 27.12.2019, 11:00
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Elazığ Valiliği, 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından merkez ve ilçelerdeki okullarda eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.
BİNANIN DIŞ CEPHE KAPLAMASI DÖKÜLDÜ
Deprem sırasında Elazığ'ın Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında dökülmeler oldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgeye güvenlik şeridiyle kapatıp, insanları uzaklaştırdı. Ekiplerin apartman çevresindeki incelemesi sürüyor.
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