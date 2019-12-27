Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem (2)

4 ARTÇI DEPREM

Elazığ'ın Sivrici ilçesinde, Richter ölçeğine göre, saat 10.02'de meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 10.09'da 2.6, saat 10.11'de 3.8, saat 10.16'da 1.7 ve saat 10.23'te 3.5 büyüklüğünde 4 deprem daha oldu. Depremler, yerin 7,00 kilometre derinliğinde meydana geldi.