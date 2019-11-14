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EL KAİDE TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ SURİYE'DEN GELDİĞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
İSTANBUL, () İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı. Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu"...
GÜNDEM 14.11.2019, 12:58
İSTANBUL, ()
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüskün Suriye'den geldiği İstanbul'da yakalandı.
Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüskün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüskün gözaltına alındı. Cüskün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Cüskün'ün fotoğrafı
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