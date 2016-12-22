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El Bab'ta hava harekatı ve topçu ateşi ile IŞİD'e ait araçların imha edilme anı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'a ait bombalı ve silahlı iki araç hava harekatı ve topçu ateşi ile imha edildi. İmha edilme anı insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD (DEAŞ)'a ait bombalı ve silahlı iki araç hava harekatı ve topçu ateşi ile imha edildi. İmha edilme anı insansız hava aracı (İHA) ile görüntülendi.

BOMBALI ARACIN İMHA EDİLMESİ

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile DEAŞ terör örgütü tarafından kullanılan bombalı aracın imha edildi.

TOPÇU ATEŞİ İLE DEAŞ'A AİT SİLAHLI ARACIN İMHA EDİLME ANI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ateş destek vasıtaları ile DEAŞ terör örgütü tarafından; silahlı araç, savunma mevzii, silah deposu olarak maksatlarla kullanılan bina, silah ve araçlar etki altına alındı. Topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı aracın imha edilmesine anı insansız hava aracından tarafından kaydedildi.


(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı Harekatı'nda topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı aracın imha anı
(Görüntülü Haber) Fırat Kalkanı Harekatı'nda topçu ateşi ile DEAŞ'a ait silahlı aracın imha anı
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