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El Bab'dan yine acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

 SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında mahallelerine girilen El Bab'ta terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan...

El Bab'dan yine acı haber: 1 şehit, 1 yaralı

SURİYE'nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatı kapsamında mahallelerine girilen El Bab'ta terör örgütü DEAŞ unsurları ile çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şehit askerin cenazesi de helikopterle otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.TSK'dan da konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bölgede çatışmaların sürdüğüne vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi: "El Bab civarında meydana gelen çatışmalarda kahraman bir silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır yaralanan silah arkadaşımıza da acil şifalar diliyoruz."

Böylece harekatın 172'nci gününde şehit asker sayısı 65'e yükseldi.

Güvenlik - Türkiye-Gaziantep - Hasan KIRMIZITAŞ

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