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El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü
El Bab'da bomba yüklü araçla...
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El Bab'da bomba yüklü araçla...
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El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 35'i sivil 41 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu ve Suriyeli sivil, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

El Bab'da bomba yüklü araçla saldırı : 41 ölü

SURİYE'nin El Bab kentinde terör örgütü DEAŞ unsurları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 35'i sivil 41 kişinin öldüğü saldırıda yaralanan çok sayıda Özgür Suriye Ordusu mensubu ve Suriyeli sivil, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Saat 10.30 sıralarında DEAŞ'tan temizlenen El Bab merkezine birkaç kilometre kuzey batısındaki Susiyan Köyü'nde bulunan Özgür Suriye Ordusu'nun kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar, araçlarla sınır hattına taşındı ve ardından ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi.

41 YARALI GELDİ

El Bab'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan, aralarında sivil ve ÖSO üyelerinin de bulunduğu 41 kişi Kilis Devlet Hastanesi'ne getirildi. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan durumu ağır olanlar ilk müdahale sonrası ambulanslarla Gaziantep'e sevk edildi.

35'İ SİVİL 41 ÖLÜ
DEAŞ terör örgütü tarafından Susiyan Köyü yakınlarındaki kontrol noktasında DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 6'sı ÖSO askeri 35'i sivil 41 kişinin öldüğü öğrenildi. Yerel kaynaklar 41 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 80'i aşkın kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
El BabISIDDeaşözgür Suriye Ordusu
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