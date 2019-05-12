Ekrem İmamoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cem Yılmaz'ı izledi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldıktan sonra planladığı KKTC ziyaretini, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimini iptal etmesine rağmen dün gerçekleştirdi. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı'yı ziyaret etti. Görüşme, basına kapalı gerçekleştirildi. İmamoğlu, daha sonra doktor Fazıl Küçük ile KKTC'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarı ile Boğaz Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu, akşam ise kaldığı otelde, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte komedyen Cem Yılmaz'ın gösterisini izledi. Sanatçı Zülfü Livaneli de gösteriyi izleyenler arasında yer aldı.

Görüntü Dökümü

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-Gösteriden görüntü

-İmamoğlu nun görüntüleri

Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Can EROK/LEFKOŞA, () -