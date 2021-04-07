Ekrem İmamoğlu'nun Giresun'da astırdığı afiş indirildi!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'a "Giresunsporumuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim" yazılı afiş gönderdi. Binanın sahibi Yağlıdere İlçesi Üçtepe Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Hacı Gasım Akıllı, kiracısını arayarak "Ya bayrağı indir, ya da dükkanı boşalt" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Lig'de ilk sırada yer alan ve Süper Lig'e çıkmak için avantajlı durumda bulunan Giresunspor'a başarı dileğinde bulunduğunu göstermek amacıyla CHP Giresun İl Başkanlığı'na 10 metre büyüklüğünde üç bayrak gönderdi. CHP İl Gençlik Kolları da bir binaya üzerinde "Giresunspor'umuza Süper Lig yolunda başarılar dilerim" yazılı bayraklardan birisini astı.

"Ya bayrağı indir ya dükkanı boşalt"

Sözcü'de yer alan habere göre; bayrağın binaya asılmasına izin veren ve kiracı olan işletmeciyi, binanın mal sahibi Binanın sahibi Yağlıdere İlçesi Üçtepe Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Hacı Gasım Akıllı,arayarak "Ya bayrağı indir ya dükkanı boşalt" dedi. Olayların bu şekilde gelişmesinin ardından söz konusu bayrak, asıldığı yerden indirildi.

Giresun Valiliği'nden açıklama

Giresun Valiliği ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden, 6 Nisan Salı günü yapılan paylaşımlarda 'Ekrem İmamoğlu adıyla asılan afişi valiliğin kaldırdığı ortaya çıktı!' başlığıyla yer alan asılsız haberlerle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir açıklama yapılmasına gerek görülmüştür. Haber ve paylaşımlarda yer alan afişin asılmasından veya kaldırılmasından bilgimiz yoktur. Söz konusu olaydan sosyal medya üzerinden gelen mesajlar aracılığıyla haberimiz olmuştur. Yaptırılan araştırmada söz konusu afişin bina maliklerinin izni olmadan asıldığı için yine bina maliklerinin talebi üzerine asan kişi veya kişilerce asıldıktan kısa bir süre sonra kaldırıldığı anlaşılmıştır.