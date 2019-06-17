EKREM İMAMOĞLU'NUN 13 HAZİRAN'DA THE MARMARA OTEL'DEKİ TOPLANTISI

İSTANBUL
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.
Görüntü Dökümü:
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-Toplantıdan detaylar
İSTANBUL CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti. Görüntü Dökümü: ------------- -Toplantıdan...
17 Haziran 2019 Pazartesi 23:10
İSTANBUL
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 13 Haziran günü, saat 11.00'de Taksim The Marmara Otel'de "Kentsel Gelişim Çözümleri Toplantısı" düzenlemişti.
Görüntü Dökümü:
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-Toplantıdan detaylar
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