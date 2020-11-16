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Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kanal İstanbul, bir devlet projesi olduğu için buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkma ve bölücülük olduğu iddiasıyla soruşturma açıldığını açıkladı.

GÜNDEM 16.11.2020, 09:59 16.11.2020, 10:08 Murat Aydın
Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması

İYİ  Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kanal İstanbul, bir devlet projesi olduğu için buna karşı çıkmanın devlete karşı çıkma ve bölücülük olduğu iddiasıyla soruşturma açıldığını açıkladı. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul projesine karşı çıkması nedeniyle soruşturma açıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklamayı, Fox TV'de canlı yayın konuğu olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener, Sayın Abdülhamit Gül’ün açıklamalarını dinledim inşallah dediğini yapar ama Sayın İmamoğlu’na Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için devlete karşı çıkmaktan soruşturma açıldı. Soruşturmanın özelliği şu: Devletin projesine karşı çıktığı için bölücülük yapmakla suçlanıyor. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar sistemin tartışılmadığı, yamalı bohçaya döndüğü sistemin getirdiği sonuçlar." dedi.

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