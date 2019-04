- EKREM İMAMOĞLU "İSTANBUL'A YENİ BİR BAŞLANGIÇ" MİTİNGİNDE KONUŞTU (1) 

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Ümit UZUN-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ-Onur MERİÇ-Özden ATİK/İSTANBUL,()

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Maltepe'de "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç" mitingine katıldı. Miting alanına ailesi ile birlikte gelen Ekrem İmamoğlu, mitinge gelen vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından edilen duaların ardından İmamoğlu konuşmasına başladı.

"BU HAREKETİ YAPANLAR TALİMAT ALMIŞ KİŞİLERDİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'da yapılan saldırıyla ilgili konuşan İmamoğlu, "Ne yazık ki bugün talihsiz bir olay yaşadı. Ama kendisi çok iyi. Orada bu hareketi yapman vatandaşlarımız değil, bu hareketi yapanlar talimat almış kişilerdir. Benim vatandaşım öyle bir şey yapmaz. Göreceksiniz bu sefer sevgi ve saygı kazanacak." dedi.

"TERÖRÜ LANETLİYORUM"

Konuşmasında seçimi kazanmanın sonucunda bir sevinci paylaştıklarını söyleyen İmamoğlu, "Ama ne yazık ki bir yanımız keder dolu. Irak sınırında devam eden operasyonlarda şehir olan askerlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Terörü lanetliyorum. Allah'ım milletimizi terör örgütlerinden her daim korusun. Birliğimiz bütünlüğümüz daim olsun. Bir millet sevinçte ve kederde ortak olabiliyorsa millettir. Vatandaşların bir bölümünün sevici başka vatandaşların gönlünü kırıyorsa orada bir sorun var demektir" diye konuştu.

"SİYASET HER ŞEYDEN ÇOK ÇÖZÜM ÜRETME İŞİDİR"

"Bir sözle kalpleri kırarsınız ama bin sözle kazanamazsınız" diyen İmamoğlu, "Ben seçimleri değil biliyorsunuz ki sizlerin kalplerini kazanmayı yeğlerim. 31 Mart İstanbul Yerel Seçimleri tarihe geçmiştir. Bu seçimden herkesin özellikle de siyasetçilerin alacağı dersler vardır. Ben bu seçimden çıkan 3 temel dersi hatırlatmak istiyorum. Birincisi; siyaset her koşulda sevgi saygı centilmenlik içerisinde yapılmalıdır. Hem vatandaşlara hem de siyasi rakiplere karşı bu centilmenlikten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İkincisi; siyasetin temel amacı insanların mutluluğudur. Özellikle de çocuklarımızın mutluluğudur. Siyaseti öncelikle bu sorumlulukla düşünüp davranmalıyız. Üçüncüsü; herkesin dünya görüşü değerleri inançları farklı olabilir. Ama bunları yarıştırmanın, bunları çatıştırmanın adı asla ama asla siyaset değildir. Siyaset kendi değerlerinden kendi dünya görüşünden inancından felsefenden yola çıkarak neyi nasıl yaptığınla hangi sorunlara nasıl çözümler ürettiğinle ilgili bir şeydir. Siyaset her şeyden çok çözüm üretme işidir" şeklinde konuştu.

