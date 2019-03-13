EKREM İMAMOĞLU İSO'YU ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Sanayi Odası yönetimi ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından İmamoğlu, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, sanayicilerin ülke istihdamındaki önemine vurgu yaparak, "İstanbul Sanayi Odası Türkiye'nin belki de en önemli kuruluşlarından, odalarından, sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi ve bünyesinde Türkiye sanayisinin 3'te birini bulunduran, ihracatın, ithalatın en büyük payını gerçekleştiren kurumların olduğu güçlü bir organizasyon. Sanayinin İstanbul'daki geleceği işbirliğini nasıl yapmalıyız, istihdam koşullarını nasıl geliştirmeliyiz, sanayinin yol haritasını nasıl kolaylaştırmalıyız, üretenin kıymetli olduğu bir İstanbul dizayn edilmeli? Tümüyle bu ortak masanın, ortak aklın nasıl bir organizasyonla en nitelikli şekilde yönetime geldiğimiz takdirde nasıl gerçekleştireceğimiz hususundaki projelerimizi, öngörülerimizi paylaştık. Kendilerinin fikirlerini aldık, beklentilerini dinledik. Bence çok çok değerli bir buluşma oldu bizim adımıza" şeklinde konuştu. İmamoğlu, "Bu yönüyle çok verimli çok değerli, verimli bir buluşma oldu. Hem sayın başkana hem yönetim kuruluna bu sıcak samimi buluşma ve tümüyle bilgi paylaşımındaki şeffaflığından dolayı da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

"İSTANBUL'UN GELİŞİMİ SANAYİNİN GELİŞİMİYLE PLANLANMALI"

İmamoğlu'ndan sonra, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da kameralara açıklamalarda bulundu. "CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın İmamoğlu'yla İstanbullunun ve sanayimizin mevcut durumu ve geleceğe dönük projeleri paylaşma konusunda istişarede bulunduk. Öncelikle kendilerine bu ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinde de İstanbul sanayisini çok önemli bir bölümünü kesimini tespit eden ve İstanbul Sanayi Odası'nın birçok sanayisinin bulunduğu bir bölgenin başkanı olmasından dolayı son 5 yıldır sanayinin sorunlarını ve konularının içinde. O nedenle kendilerine muhterem zatına sanayicilerimizle olan yakın çalışmalarından dolayı bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Bizim için her zaman savunduğumuz bir tez var. İstanbul tabiki bir finans şehri, turizm şehri, ticaret şehri ama İstanbul geçmişinden gelen sanayi özelliğini dün nasıl koruduysa, bugün nasıl koruyorsa yarında korumalı. İstanbul'un gelişimi sanayinin gelişimiyle birlikte planlanmalı. Bugünkü temel sohbetimizde İstanbul'un niteliğinin gelecekte atılmasında sanayinin payıyla onu yönlendirilmesiyle birlikte, çok ortak noktalarımız var. Umarız ki İstanbul'umuz hak ettiği dünya markası şehri olması diğer sektörlerin gücüyle ama sanayinin de varlığını koruyarak önümüzdeki süreçte sürdürecek ben kendilerine çıkmış oldukları bu yolculukta başarılar diliyorum. Bugünkü nazik ziyaret ve yararlı istişaremizden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahvaltı öncesi toplu fotoğraf çekimi

-Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklaması

