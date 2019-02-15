EKREM İMAMOĞLU: BENİM ANKETİM YÜZÜMDE SAKLI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Diğerlerinin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti. İmamoğlu ziyareti öncesinde gazetecilere gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



"KURALLARA UYMALARI KAYDIYLA HER VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın, “Halcileri günah keçisi ilan etmeyelim" sözlerinin sorulması üzerine, “Bunu kime söyledi bilmiyorum, bana söylemedi herhalde. Kabzımallar ya da pazardaki gariban esnafımız neredeyse terörist ilan edildi. Bu hoş bir durum değil. Bu iyi polis, kötü polis oyunu gibi geldi bana. Gıdanın, sağlıklı, verimli ve ucuz erişimi konusunda çalışma yapacağımızı anlatıyoruz zaten. Biz kabzımalımızın da, esnafımızın da yanındayız. Kurallara uymaları kaydıyla her vatandaşımızın yanındayız. Kurallara uyacağız. Kurallar nedir; bir gıdanın erişiminde, en doğru yöntemle üretilmesinde ya da satışı yaparken üzerine koyacağı kar miktarının makul ve insanların cebini yakmayacak olmasına varıncaya kadar ilgili olmaktan bahsediyoruz. 16 milyon insanın yaşadığı bir kentin yönetimine talipsiniz. Bu aslında Sayın Yıldırım ile ilgili duyarsızlık, ilgisizlik ve olaylara hakim olmama konusundaki bir ortamı gösteriyor. İşsizlere dönük söylediği söz gibi ya da kabzımallara söylediği gibi. Günah keçisi ilan etmemeliyiz. Edenlere sorsun o zaman" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL TRAFİĞİNİ ÇÖZECEK YÖNTEMİMİZ VAR"

İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın trafik sorunun çözümü ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine ise, “Cevaba dair bir yöntem yok. Ama bizim İstanbul trafiğini çözecek yöntemimiz var. İçinde teknik, bilim insanlarının olduğu ve içinde İstanbul'un ulaşımını, erişimini kolaylaştıracak bir konunun, bir parkın konumunun bile ulaşıma katacağı bir sistemden bahsediyoruz. Sadece raylı sistem değil, içinde bütün İstanbul'un ulaşımla ilgili kurum ve kuruluşlarının içinde olduğu bir ortak akıl masasından yönetildiği" dedi.

"DEPREM VE YAPI GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ GELİR GELMEZ YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Kartal'da çöken bina ile birlikte gündeme gelen yanlış yapılaşma ile ilgili de konuşan İmamoğlu, “İstanbul'un bina güvenliği ve deprem sorunu, her zaman altını çiziyorum, milli bir sorundur. Bu sorun palyatif konuşmalarla, cekle, cakla sürecini aşmıştır. Gölcük depremi üzerinden nerdeyse 20 yıl geçti, hala 40 bine yakın yıkılmaya hazır binadan bahsediyorsak, milyona yakın insanı etkileyecek bir ortamdan bahsediyorsak hiçbir şey yapılmamış demektir. Yaklaşık 30 yıllık bir bina insanların tepesine çöktü. Vahim bir olay, insanlarımıza Allah rahmet eylesin. Deprem ve yapı güvenliğiyle ilgili gelir gelmez yapacağımız çok şey var. Hazırız, görecek insanlarımız mutlu olacaklar. Kentsel dönüşüm, yerinden dönüşüm ve sosyal konutlarla ilgili çalışmalarımız var. Deprem ve yapı güvenliği ile ilgili insanların sorunlarını tıkır, tıkır çözeceğiz. Göreceksiniz" diye konuştu.

" GÜLER YÜZÜMÜZÜ GÖRDÜKLERİ HER AN BİLSİNLER Kİ ANKETLER ÇOK İYİ GİDİYOR"

31 Mart seçimleri için partisinin kendisi için yaptırdığı anketlere de değinen Ekrem İmamoğlu, "Biz anket yapıyoruz. Ama biz oran açıklamıyoruz. Yüzümüzden belli olacak anketin ne olduğu. Şu an yüzümü gören, anketin nasıl bir anket olduğunu anlar. Çok rakamlarla işimiz yok. Vatandaşlarla buluşacağız, konuşacağız. Güler yüzümüzü gördükleri her an bilsinler ki anketler çok iyi gidiyor. Diğerlerinin yüzüne baksınlar bu arada, ikisini kıyaslasınlar. Benim anketim yüzümde saklı" diye konuştu.

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