EKREM İMAMOĞLU BAKIRKÖY'DEKİ 1 MAYIS KUTLAMALARINA KATILDI

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL

Bakırköy Pazar Alanı’nda düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları grupların ve vatandaşların alana gelmesiyle başladı. Şanlıurfa’da 1 Mayıs kutlamalarına gittikleri sırada geçirdikleri kaza sonucu 5 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle konser programında değişiklik yapıldı. Sahneye DİSK Korosu ve Vardiya Müzik Topluluğu çıkarak, türkü ve marşlar söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kutlamalara katıldı. Eşiyle birlikte platforma çıkan İmamoğlu, ‘Yaşasın 1 Mayıs’ sloganı attıktan sonra kısa bir konuşma yaptı. İmamoğlu, "Emekçi kardeşlerim, alın terinizin, bileğinizin bayramı kutlu olsun. Sizlerle bir arada olmaktan ötürü çok mutluyum. 1 Mayıs’ın tadını almış bir kardeşinizim. İnşallah şehrimizde 1 Mayıs’ı doya doya özgürce, mutlu bir biçimde, hep birlikte bir arada olduğumuz günlerde kutlamak dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Emeğinizin karşılığını aldığınız günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi kucaklıyorum. Bugün hayatını kaybeden kardeşlerimize de Allahtan rahmet diliyorum. Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ekrem İmamoğlu konuşma

-Genel ve detay görüntüler