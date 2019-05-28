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EKREM İMAMOĞLU ARNAVUTKÖY'DE KONUŞTU

Gökhan ÇELİK – İbrahim MAŞE -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, ()  CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız...

EKREM İMAMOĞLU ARNAVUTKÖY'DE KONUŞTU

Gökhan ÇELİK – İbrahim MAŞE -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, () 
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız olmayacak, bizim milletimiz olacakö dedi.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Arnavutköy'de  esnaf ziyaretleri yaptı. Seçim otobüsüne binerek vatandaşları selamlayan İmamoğlu, KİPTAS AVM içinde bulunan AK Parti'nin seçim irtibat bürosunu ziyaret etti. İmamoğlu  öğleden sonra da Hadımköy’de bir fabrikaya giderek, bir süre işçilerin sorunlarını dinledi.  Burada yaptığı konuşmada İmamoğlu, "Çok net ifade ediyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi 16 milyon insanın bir kurumu, bir avuç insanın değil. Sizlere söz veriyorum. Bu şehrin ne nimeti varsa yine bu şehrin insanlarıyla paylaşmak için göreve geliyorum. Bizim yandaşımız olmayacak, bizim milletimiz olacak. Bu anlayışın bitmesi lazım. Kapsayıcı, milleti çatıştırmayan ve millet olduğunu hissettiren bir tavırla göreve geliyoruzö dedi. Ardından Taşoluk pazarına giden Ekrem İmamoğlu, esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Pazarda çocuklara  bayram şekeri alan İmamoğlu, seçim otobüsüyle  kanaat önderleri ile buluşmak üzere Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ne geçti. Kanaat önderleri ile toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun esnaf ziyareti
-İmamoğlu ile esnafın tartışması
-İmamoğlu'nun konuşması
-İmamoğlu'nun işçilerle buluşması
-İmamoğlu'nun açıklamaları
-İmamoğlu'nun pazar ziyareti
-Pazar ziyaretinden genel ve detaylar
 

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