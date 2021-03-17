Ekrem İmamoğlu 354 gün 20 TL ceza ödeyecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Kocaeli Valisi olarak görev yapan Seddar Savuz'a Ordu Valisi olduğu dönemde hakaret ettiği iddiasıyla 354 gün 20'şer TL para cezası verildi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7. duruşmasında Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Davanın sonucunda İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7 bin 80 TL olarak belirlendi.
İMAMOĞLU 354 GÜN BOYUNCA 20'ŞER TL ÖDEYECEK
Önceki duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Duruşmada İmamoğlu'nun avukatları esas hakkında savunma yaptı.
Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme İmamoğlu’na 354 gün boyunca 20'şer TL'den toplam 7 bin 80 TL adli para cezası verdi.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016