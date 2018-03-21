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(Ek güvenlik kamera görüntüleriyle)ESENYURT'TA FABRİKADA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI 

Haber - Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, Sanayi Mahallesi 1656 sokakta bulunan bir tekstil firmasında saat 16.30 sıralarında meydana...

(Ek güvenlik kamera görüntüleriyle)ESENYURT'TA FABRİKADA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 2 YARALI 

Haber - Kamera: Ersan SAN-Çağatay KENARLI/İSTANBUL
Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, Sanayi Mahallesi 1656 sokakta bulunan bir tekstil firmasında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden işten çıkartılan iki kadınla ilgili iş yerine gelen şüpheli Ahmet B. bazı kişilerle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet B. yanında getirdiği tabancayla İrfan Tepe, Ömer Tepe ve Güneş Aras'a ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler İrfan Tepe'nin hayatını kaybettiğini, Ömer Tepe ve Güneş Aras'ın ise yaralandığını tespit etti. Sağlık ekipleri göğsünden yaralanan Ömer Tepe ve sağ kolundan yaralanan Güneş Aras'ı Esenyurt'ta bulunan özel bir hastaneye sevk etti. Tepe ve Aras'ın hastanede tedavileri devam ediyor. 
Şüpheli Ahmet B. ise polis ekipleri tarafından silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ahmet B.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

SALDIRI ANI KAMERADA
Saldırı anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kavga ettiği, silahla yaralananlardan birinin yerde yattığı görülüyor. Ağaya kalkmaya çalışan yaralıya bir grubun yardımcı olmaya çalıştıkları da kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin kavga eden kişilere doğru geldikleri de görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Polis ekipleri
-Polisin güvenlik şeridi
-Boş kovanlar
-Yaşanan hareketlilik
GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Bir grubun kavga etme anı
-Yaralının yerde yatması
-Yaralının ayağa kalkmaya çalışması
-Bir grubun yaralıya yardım etmesi
-Polis ekiplerinin kavga edenlere doğru gelmesi

 

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