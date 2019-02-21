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(Ek görüntüyle) YOĞUN SİS NEDENİYLE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Soner HASIRCIOĞLU-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-İSTANBUL İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz...

(Ek görüntüyle) YOĞUN SİS NEDENİYLE VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Soner HASIRCIOĞLU-Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA-İSTANBUL
İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi. 
İDO'nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle
Bursa-Yenikapı 07:30,
Yenikapı-Bursa 07:30,
Yalova-Pendik 07:00,
Pendik-Yalova 07:00,
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferleri iptal edildi.
 
Görüntü Dökümü:
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Ek Görüntü//
-Beşiktaş iskelesi
-Detaylar

Geçilen Görüntü//
-Sisten görüntüler
-İskeleden detay
 

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