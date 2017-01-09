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(ek görüntüyle) - THY İÇ HAT SEFERLERİNİ DURDURDU

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,() İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları saat 24.00'a kadar tüm iç hat seferlerini...

(ek görüntüyle) - THY İÇ HAT SEFERLERİNİ DURDURDU

 



Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,()

İstanbul'da öğleden sonra etkisini artıran yoğun kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları saat 24.00'a kadar tüm iç hat seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pist ve apronda görüş mesafesi düşerken uçuşlarda saatlerce süren gecikmeler meydana geldi. Türk Hava Yolları olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş güvenliğini sağlamak için yüzlerce seferini iptal ederken, DHMİ yetkilileri ise kar nedeniyle kapanan pistleri açmak için yoğun çaba harcıyor.

Kar yağışının devam etmesi ve görüş mesafesinin düşmesinden dolayı Türk Hava Yolları gece 24.00'a kadar tüm iç hat seferlerini durdurduğunu açıkladı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Atatürk Havalimanı çıkışlı ve varışlı bugün 24'e kadar olan İÇ HAT seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edilmiştir."

Görüntü Dökümü

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-Aprondan görüntüler

-Yolcuların terminalde görüntüleri

-Kar yağışı

-Detay görüntüler

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