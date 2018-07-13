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- (ek görüntüyle) TEM'DEKİ ARAÇ YANGINI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ 

Haber -Kamera: Özgür EREN -Hakan KAYA İSTANBUL () TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bir otomobil alev alev yandı. TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde ilerleyen Necati Akgüç yönetimindeki  34 ZV 9020 plakalı otomobil saat 16.00 sıralarında henüz...

- (ek görüntüyle) TEM'DEKİ ARAÇ YANGINI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ 

Haber -Kamera: Özgür EREN -Hakan KAYA İSTANBUL ()
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bir otomobil alev alev yandı.
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde ilerleyen Necati Akgüç yönetimindeki  34 ZV 9020 plakalı otomobil saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Necati Akgüç ve eşi Güler Akgüç araçtan dışarı çıkarken o sırada emniyet şeridinde aracını tamir eden bir kişi yangın tüpü ile ilk müdahalede bulundu. Ancak  alevler aracı tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.  Yanan araç kullanılamaz hale gelirken araç sürücüsü Necati Akgüç, "Aracı sol şeritten emniyet şeridine alıncaya kadar kaput yanmaya başladı. Kaputu açar açmaz alev yüzüme vurdu. Arkadaşlar sağ olsun bize yardımcı olmaya çalıştı, olan oldu. Cam patlamasa araçtan çıkamıyorduk. Her şey bir anda oldu. Mala geldi, cana gelmesin" diye konuştu.
Araçlarının yanışını üzgün bakışlar ile izleyen çift bir süre olayın şokunu üzerlerinden atamadılar. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. 

Görüntü Dökümü
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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ ARACIN ALEVLİ ŞEKİLDE YANIŞI
-İtfaiye ekiplerinin yanan araca müdahalesi
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Oluşan trafikten görüntü
-Sürücü ve eşinden detay görüntü
-Sürücü Necati Akgüç ile röportaj 
-Detaylar
 

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