Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

 -(ek görüntüyle)- MARMARA'DA FIRTINA DENİZ SEFERLERİNDE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR 

* Üsküdar-Eminönü vapur seferi ile İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBIL- Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı...

 -(ek görüntüyle)- MARMARA'DA FIRTINA DENİZ SEFERLERİNDE AKSAMALARA NEDEN OLUYOR 

* Üsküdar-Eminönü vapur seferi ile İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBIL-
Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferleri ile Üsküdar-Eminönü vapur seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İskeleye gelenler, görevliler tarafından ve anonslar yapılarak uyarıldı. Üsküdar sahilde yürüyüş yapanlar ise fırtına nedeniyle zor anlar yaşadı. Denizde oluşan dalgalar kıyıyı vurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda, "Marmara denizinde rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor" demişti.
Bugün ise şiddetli yağış uyarısı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


İDO ve BUDO'nun iptal edilen seferleri şunlar:

İDO SEFERLERİ
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 16:30  
Bursa-Yenikapı-Kadıköy 14:30  
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 15:00  
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 14:00  
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 13:00  
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 18:00  
Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 17:00  
Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 16:00  

BUDO SEFERLERİ
13:00  Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)  
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)  
14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)  
15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)  


Görüntü Dökümü
--------------
EK GÖRÜNTÜ
-Vapur iskelesi
-Vapurdan görüntü
-Deniz
-Kızkulesi

//////////
-İskeleden görüntü
-İskeleye gelen vatandaşlardan görüntü
-Vatandaşlardan röp
-Yapılan anonslar
-Kız kulesinden görüntü
-Kıyıya vuran dalgalardan görüntü


03.03.2018 - 12.19 Haber Kodu : 180303048
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314