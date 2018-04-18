- (ek görüntüyle) KAVACIK'TA TRAFİK KAZASI: TEM BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketi bir süre trafiğe kapandı.
Kaza saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Zincirleme kaza nedeniyle yaralalanlar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılması sırasında TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafiğe kapandı. Araçların yol kenarına alınmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Görüntü Dökümü:
-----
-Olay yerinden görüntüler