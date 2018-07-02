 - (ek görüntüyle) KARTAL'DA DENİZDE KAYBOLAN KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI (2)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul,
Kartal açıklarında kaybolan gencin Serkan Kulaoğlu (27) 'nun cansız bedenine ulaşıldı.
Kartal açıklarında dün su alan teknesini onarmak için denize giren Serkan Kulaoğlu kayıplara karışmıştı. Yapılan çalışmalar sonucu Kulaoğlu'nun cansız bedeni denizden çıkarıldı. Kulaoğlu'nun olayın 24 saat sonrasında ulaşılan cansız bedeni kıyıya çıkarılırken yakınları göz yaşlarına boğuldu. Denizin 41 metre altında bulunduğu belirtilen ceset, morga kaldırıldı
Görüntü Dökümü
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-Cesedin çıkartılması
-Yakınların sinir krizi geçirmesi
-Ambulans etrafında toplanan insanlar
-Genel ve detay