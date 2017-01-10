Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

(EK GÖRÜNTÜYLE) - KAR YAĞIŞI DURDU; YOLCULAR UÇMAYA BAŞLADI

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine uçuşlar normale dönmeye başladı. Dün gece yarısına kadar iç hatlarda uçuşların tamamen durması ve...

(EK GÖRÜNTÜYLE) - KAR YAĞIŞI DURDU; YOLCULAR UÇMAYA BAŞLADI

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL

Atatürk Havalimanı'nda yoğun kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine uçuşlar normale dönmeye başladı.

Dün gece yarısına kadar iç hatlarda uçuşların tamamen durması ve dış hatlarda da gecikmeli olarak yapılması sonrası terminallerde kalan yolcular bu sabahtan itibaren gidecekleri kentlere uçmaya başladı. THY'nin son dört günde 16 bin yolcusunu otele yerleştirdi ve 50 bin yolcuya da kumanya dağıttığı öğrenildi.

THY yetkilileri, dış ve iç hatlardaki bekleyen yolcuların yanı sıra daha önce otellere alınan yolcuların da uçuş sıralarına göre terminallere getirilmeye başlandığını açıkladı.

Bu arada terminallerde bekleyen bazı yolcuların ise uçaklarının kalkışını beklerken “Board" adı verilen uçuş bilgi ekranları önünde yatarak veya oturmaları ilginç görüntüler oluşturdu. Uçaklarda kalkış öncesi de-icing adı verilen işlemle buzlanmaya karşı alkol ve glikoz karışımı sıvıyla yıkandı. Park yerlerinden çıkmaya çalışan uçaklar için iş makineleri de yol açtı. Kar yağışının durmasıyla da uçaklar iniş ve kalkışlarını sorunsuz olarak gerçekleştiriyor.



PİSTLERDEN SONRA APRON DA TEMİZLENİYOR

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Başmüdürlüğü tarafından öncelikle pistlerde yapılan temizleme işlemlerinin tamamlanması üzerine apronda ve uçak altında biriken karlar ve oluşan buzlar da özel araçlarla temizlenmeye başladı. Köprülerde veya açıkta bekleyen uçaklar yolcularını aldıktan sonra piste hareket ederken bu bölgelerden geçtikleri için apronun devamlı temizlenmesi gerektiğini belirten DHMİ yetkilileri, “ Pistlerin ardından uçakların pistlere ulaştığı taksi yolları ile apron dönüş yallarının temizliği 24 saat uyarınca devam ediyor. Kar yağışı bu sabah durunca bu bölgelerdeki ve yan taraflarında biriken karları da temizledik. Şu anda pistlerde ve apronlarda bir sorun yok" dediler.

Görüntü Dökümü:

----------

-Terminalde yolcular ve pasaporttan geçişleri

-Boardların önünde yatarak uçuşlarını kontrol eden yolcular

-Apronda kar içinde kalan uçağın çekilmeye çalışılması ve iş makineleri

-Kar temizleme araçlarını apronda çalışması ve uçaklar

-Uçaklara de-icing yapılması

-Uçakların iniş ve kalkışları

-Yolcu röportajları (ek görüntü)





FEED

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55