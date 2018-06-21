- (ek görüntüyle) KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ BAVUL HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi.

Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulu inceledi. Bavulun boş olduğunun anlaşılmasının üzerine cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Polis ekiplerinden görüntü

-Duba ve güvenlik şerit çekmesi

-Çevredeki vatandaşları uzaklaştırması

-Ağaç dibindeki bavulun görüntüsü

- Bomba imha uzmanın özel kıyafetini giymesi

-Bavulu incelemesi

-Caddenin araç ve yaya trafiğine açılması

-Genel ve detay görüntüler



