Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

- (ek görüntüyle) KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ BAVUL HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi.  Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi....

- (ek görüntüyle) KADIKÖY'DE ŞÜPHELİ BAVUL HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL
Kadıköy'de Haldun Taner Sahnesi karşısında bırakılan bavul polisi alarma geçirdi. 
Kadıköy İskele Caddesi Haldun Taner Sahnesi karşısında ağacın dibine bırakılan bavulu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bir süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bavulu inceledi. Bavulun boş olduğunun anlaşılmasının üzerine cadde tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Polis ekiplerinden görüntü
-Duba ve güvenlik şerit çekmesi
-Çevredeki vatandaşları uzaklaştırması
-Ağaç dibindeki bavulun görüntüsü
- Bomba imha uzmanın özel kıyafetini giymesi
-Bavulu incelemesi
-Caddenin araç ve yaya trafiğine açılması
-Genel ve detay görüntüler
 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325