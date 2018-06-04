(ek görüntüyle geniş haber) UBER'E ERİŞİMİN ENGELLENMESİ DAVASI

- TEDBİRE YÖNELİK KARAR ÇIKMADI, DAVA 7 KASIM'A ERTELENDİ

* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,

"İstanbul halkı emin olsunlar ki, 3-5 ay içerisinde taksici esnafı, vizyon ve misyonun değiştirmiş ve günün teknolojisine ayak uydurmuş olduğunu göreceklerdir"

Haber: Özden ATİK-Serpil KIRKESER- Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul,

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın, bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik hakim heyeti ile birlikte görülmesine karar verildi. Söz konusu heyet, davacıların tedbir talebi ile ilgili celse arasında karar oluşturacak. Mahkeme ayrıca UBER'e tedbir konulmasına yönelik bilirkişi raporunun da hazırlanması için de bilirkişilere iki haftalık süre verdi. Dava, 7 Kasım'a ertelendi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, davacı Birleşik Taksiciler Derneği ile İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası vekilleri ve davalı UBER şirketinin vekili hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORUNUN İBRAZ SÜRESİ DOLMUŞ

Hakim Ramazan Acar, İstanbul 4. ve 16. Asliye Ticaret Mahkemeleri'nde UBER'e yönelik açılan davaların birleştirildiğini tutanağa geçirdi. Hakim Acar, bilirkişi raporunun henüz gönderilmediğini, ibraz süresinin dolduğunu belirtti.

DAVACILAR: UBER'E ERİŞİME TEDBİR KONULSUN

Davacı Birleşik Taksiciler Derneği avukatı Erdem Türkekul, 2018 yılı Ocak ayında bir yönetmelik değişikliği olduğunu ve firmaların alacak oldukları yolcunun kimlik bilgilerini en az 1 saat öncesinden yetkili mercilere bildirmesi gerekirken UBER'in anlık hizmet verdiğini belirterek bunun yasalara aykırı olduğunu ifade etti. Ayrıca 25 Mayıs'ta da bir yönetmelik değişikliği yapıldığını ve buna göre yetki belgesi olanların yetki belgesini kullanma hakkı olmayan şahıslara bu belgeyi kullandırması halinde bunlara ceza verileceğinin düzenlendiğini de kaydeden Türkekul, UBER'in yetki belgesi bulunmadığını ve pek çok araca cezai işlem uygulandığını belirtti. Türkekul, UBER'e erişime tedbir konulmasını istedi. Davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatı Seda Kaya da son yönetmelik değişikliğini hatırlatarak, "Gerek yetkili makamlar, gerek İBB tarafından ve UKOME tarafından denetimler yapılmaktadır. Yoğun bir şekilde ceza yazılmaktadır" diyerek UBER tarafından kullanılan internet siteleri, mobil internet sitesinin önlenmesine yönelik tedbir kararı verilmesini yineledi.

MÜDAHİLLİK TALEBİNDE BULUNDULAR

Ayrıca Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve İstanbul Taksi Sahipleri Derneği vekilleri de davaya katılma talebinde bulunarak davalı UBER hakkında bir an önce tedbir kararı verilmesini talep ettiler.

UBER AVUKATI: TEDBİR TALEBİ REDDEDİLMELİ

Davalı UBER avukatı Tolga Uluay, "Ocak ayında yapılan yönetmelik değişikliğine ilişkin bir saat öncesinden bildirim hususu yürürlüğü ertelenmiş bir husustur. Dolayısıyla sistem kurulamadığı için yürürlük ertelenmiş vaziyettedir. 25 Mayıs tarihindeki değişikliğin dava dosyasında uygulanıp uygulanamayacağı ancak bilirkişi incelemesi sonucunda meydana çıkacaktır. Davacıların tedbir talebi dava sonucu ile elde edebilecekleri menfaate yöneliktir. Bu nedenle tedbir talebinin reddinin gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

DAVA 7 KASIM'A BIRAKILDI

Müdahillik taleplerini kabul eden mahkeme, asıl dosyada bilirkişi raporunun ibraz süresinin dolması nedeniyle bilirkişilere ihtarda bulunulmasına, ihtarda bulunulmasından sonra iki haftalık süre içinde raporlarının mahkemeye sunulmasına ve sunulmaması halinde haklarında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Birleşen dava dosyasının dilekçe ve eklerinin Hollanda diline tercümesinin yaptırılarak UBER BV'ye tebliğinin sağlanması için süre verilmesine de hükmedildi. Mahkeme ayrıca birleşen dosyalar ve taraflar arasındaki hukuki ilişkinin niteliği dikkate alınarak davanın bundan sonra tek hakimle değil, üç kişilik heyet aracılığıyla görülmesini karara bağladı. Söz konusu heyet, davacıların tedbir talebi ile ilgili celse arasında karar oluşturacak. Duruşma, 7 Kasım'a ertelendi.

DURUŞMA SONRASINDA AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu davanın ardından açıklama yaptı. Aksu, "Bilindiği üzere tam 4 yıldan beri ülkemizdeki yasaları hiçe sayarak faaliyet gösteren ve ülkemize hiçbir ekonomi katkısı olmayan Amerikan menşeli global hırsızla ilgili geçtiğimiz günlerde başbakanımızın talimatıyla Ulaştırma Bakanlığımızın yayınlamış olduğu yönetmeliğin ardından İBB'nin almış olduğu bir takım yaptırımlardan sonra sayın Cumhurbaşkanımız'ın 'UBER muber yok böyle bir şey. Nereden çıktı bu. Bizim taksi sistemimiz var. Avrupa'da varmış bize ne varsa. Bunun kararını biz veririz. Taksicilerin hakkını kimseye yedirmeyiz' diyerek son noktayı koymuştur. Şimdi de sistemin tamamen kapatılması için yüce mahkemenin kararını bekliyoruz" dedi. Aksu, "Bizde bundan böyle taksici esnafı olarak bakış açımızı değiştirerek, İstanbul halkına daha kaliteli araçlarla hizmet vermek zorundayız. Aracımızda çalışan şoförlerin kılık kıyafetinden tutun müşteriye davranış biçimine varıncaya kadar düzeltmemiz gerektiğini asla unutmayalım. İstanbul halkı da emin olsunlar ki, 3-5 ay içerisinde taksici esnafı, vizyon ve misyonun değiştirmiş ve günün teknolojisine ayak uydurmuş olduğunu göreceklerdir" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Aksu'nun açıklaması

-Taksicilerden görüntü

-Yapılan röportajlar

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar



