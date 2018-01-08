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(Ek Görüntüyle Geniş Haber) İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ   

* Operasyonlar polis kamerasında... Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 500 kilogram uyuşturucu madde...

(Ek Görüntüyle Geniş Haber) İSTANBUL'DA 500 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ   

* Operasyonlar polis kamerasında...

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Ocak'ta 2 farklı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskınlarda 500 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. 
 
MAYA VE FIRTINA 138 KİLO EROİNİ BULDU
Narkotik polisleri, uyuşturucu tacirlerinin TIR'la Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. 
Ekipler Çatalca mevkiinde TIR'a baskın düzenledi. Dedektör köpekler 'Maya' ve 'Fırtına'nın da kullanıldığı aramalarda 130 paket halinde 138 kilogram eroin ele geçirildi. M.A., L.B. ve S.D. gözaltına alındı. 

MİNİBÜSTE SKUNK ELE GEÇİRİLDİ
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı gün bir minibüse düzenlediği operasyonda 350 kilogram skunk ele geçirildi. Baskında S.G. ile M.S. gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA 
Polis kameralarının da kaydettiği iki operasyonda ele geçirilen 500 kilo uyuşturucu maddenin, piyasa değerinin yaklaşık 25 milyon lira olduğu öğrenildi. 
 
Görüntü Dökümü:
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(AKTÜEL)
-Sergiden görüntü
-Uyuşturucu maddelerden görüntü
-Dedektör köpekler 'Maya' ve 'Fırtına'nın görüntüsü
-Dedektör köpeklerin alçıpan levhalarda inceleme yapması
-Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeleri çıkartması 
-Genel ve detaylar
 
(POLİS KAMERASI)
 -Polis ekiplerinin TIR'da inceleme yapması
-TIR'da dedektör köpeğin inceleme yapması
-Polis ekiplerinin eroinleri bulması
-Polis ekiplerinin minibüsü takip etmesi
-Minibüsün oto yıkamaya girdiği sırada yapılan operasyon 
-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması 
-Minibüste ele geçirilen poşetler dolusu skunklardan görüntü 
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detaylar

08.01.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180108022


 

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