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(Ek görüntüyle geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTA ZİYARETİ

Haber-Kamera:Gülseli KENARLI – Murat ÇİMEN- Güven USTA / İSTANBUL, ()  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da bulunan özel hastanede yatan yakınını  ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile...

(Ek görüntüyle geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTA ZİYARETİ

Haber-Kamera:Gülseli KENARLI – Murat ÇİMEN- Güven USTA / İSTANBUL, () 
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da bulunan özel hastanede yatan yakınını  ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan çıkarak, Bağcılar Medipol Üniversitesi Hastanesi'ne geldi.. Erdoğan’ın burada yatan bir yakınını ziyaret ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra buradan ayrılarak geldiği Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nden Ankara’ya gitti.

Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü//
-Erdoğan'ın konvoyunun hastaneye girişi
Geöilen görüntü//
-Erdoğan'ın konvoyunun hastaneden ayrılması

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