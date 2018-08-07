- (ek görüntüyle geniş haber)- BAŞAKŞEHİR'DE EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ HAFRİYAT KAMYONUYLA DEHŞET SAÇTI

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

- 4 araca çarpıp işyeri önünde oturan 3 kişinin üzerine yönelen kamyondan kaçamayan esnaf ağır yaralandı

- Kamyondan son anda kaçanlar yaşadıklarını anlattı

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Başakşehir'de ehliyetsiz sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu araçlara çarptıktan sonra yol kenarındaki bir işyerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada kamyonun girdiği işyerinin önünde oturan bir kişi ağır yaralandı.

Başakşehir Şahintepe Mahallesi eski İstanbul Caddesi'ndeki kaza saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Plakası olmayan hafriyat kamyonunun ehliyetsiz sürücüsü Abdülkerim Peksoy (20), ara sokaktan caddeye çıkan dolmuşa çarpmamak için manevra yaptı. Süratli olduğu öğrenilen kamyonun sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

İŞYERİ ÇALIŞANLARI DEHŞET ANLARINI YAŞADI

Kontrolden çıkan kamyon, ilk önce yol kenarındaki elektrik direğine, ardından park halindeki dört araca çarptı. Kamyon, daha sonra cadde üzerindeki bir mangal kömürü satan dükkanın duvarına çarparak durdu. Bu sırada dükkan önünde oturan işyeri sahibi Sadrettin Can ve çalışanları kazada dehşet anlarını yaşadı. Kamyonun üzerlerine geldiğini gören 3 kişi panik halinde sağa sola kaçışırken, Sadrettin Can ise kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAÇARKEN YAKALANDI

Bu arada, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Abdülkerim Peksoy, kaza sonrası kamyondan atlayarak olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü olay yerinden yaklaşık 500 metre ilerisinde çevredekiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü, polis merkezine götürdü. Kazada, kamyonun çarptığı ağır yaralı Sadrettin Can ise olay yerine gelen ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI'NDAN 'KAMYONUN HIZLI OLDUĞU İDDİASI'

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Üzerinde plakası olmayan kamyonun, olay anında yükü olmadığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede plakaların kamyonun içindeki bir bölmede olduğunu tespit etti. Asfalttaki kamyona ait fren izleri de dikkat çekti. Olayı anlatan görgü tanıkları, kamyon sürücüsünün çok hızlı olduğunu iddia etti. Mahalle sakinleri de hafriyat kamyonlarının kaçak çalıştığını ileri sürerken, benzer kazaların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

NASIL KAÇTIĞINI ANLATTI

Kazadan saliselerle kurtulan Bayram Çiçekdağ, olay anını anlattı. Çiçekdağ, "Karşıdan baya hızlı bir şekilde hafriyat kamyonu geliyordu. Ara sokaktan bir araba çıktı, tahminim frene basarken araba iyice hız aldı. Sonra aramıza daldı. Biz sağa sola kaçtık ama bir arkadaşımızı altına aldı. Kendisi ağır yaralandı. Kamyonun şoförü araçtan inerek, kaçmaya başladı. Polis ekipleri peşine düştü ve yakalamış. Kaçak hafriyat çekiyorlar. Plakası yok" dedi. Yan dükkanın çalışanlarından Ertan Çiçek ise benzer olayların geçmişte de yaşandığını belirtirken, hafriyat kamyonlarına yönelik önlem alınmasını istedi. Çiçek, "Bu bir kerelik bir kaza değil. Bundan bir sene öncede oldu. Aynı kamyon bundan altı ay önce de otobüs durağına daldı" diye konuştu. Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, kazaya sebep olan hafriyat kamyonu ile zarar gören araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan, kaza anı çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, araçlara çarpan kamyonun gelişi ve bu sırada duvarına çarptığı dükkanın çevresindekilerin kaçışması ve panik anları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olayın güvenlik kamerası görüntüsü / İKİ FARKLI

-Olay yerinden görüntüler

-Kazanın meydana geldiği cadde

-Caddedeki fren izleri

-Çekicilerin zarar gören araçları çekmesi

-İşyeri çalışanlarıyla röp

-Bayram Çiçekdağ'ın olay anını anlatması

-Kamyonun yıktığı elektrik direği

-Kamyonun çekilmesi

-Vinçler

-Polis ekipleri

-Genel ve detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri