 (ek görüntüyle) AVCILAR'DA İNANILMAZ OLAY; İFTAR SIRASINDA RESTORANIN ZEMİNİ ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Avcılar'da dün iftar sırasında restoranın zeminin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Olay dün , Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda meydana geldi. Onlarca kişi iftar yaptığı sırada restoranın zemini çöktü. Restorandakiler oluşan çukurun içine düştü. O anda yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çukura düşenler çıkarılırken yaralanan bir kadının hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Korku dolu anlar sosyal medyada paylaşıldı.
OLAYIN İZİ DURUYOR
Öte yandan olayın izi bugün kameralara yansıdı. Restoranın ortasında oluşan çukur da görüntülenirken çevre sakini bir kişi, restoran sahibi tanıdıklarına iftar verirken olayın gerçekleştiğini kaydetti.
Görüntü Dökümü:
-CEP TELEFONU
-Restorandan görüntü
-Çöken zeminden görüntü
-Mahsur kalan kadınlar
-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Olayın meydana geldiği restoran
-Oluşan çukur
-Çevre sakin ile röp.
-Detaylar