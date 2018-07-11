(EK GÖRÜNTÜLERLE) SHAKİRA KONSERİ İÇİN UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU 

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Büşra KAYA / İSTANBUL, ()

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira'nın, Vodafone Park'ta saat 21.00'da başlayacak konseri öncesi uzun kuyruklar oluştu. 11 yıl aranın ardından İstanbul'da konser verecek olan Shakira'nın hayranları stada girebilmek için saatlerce bekledi.

Geçtiğimiz yıl çıkardığı 'El Dorado' albümüyle aynı adı taşıyan dünya turnesine devam eden Shakira, bu akşam Vodafone Park'ta konser verecek. İstanbul'a, 11 yıl aradan sonra gelen Shakira'yı sahnede izlemek isteyen hayranları, 21.00'da başlayacak konserden saatler önce stat önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saatlerce kuyrukta bekleyen hayranları, saat 18.00'da kapıların açılmasının ardından stada girebildi.

Oğlu ve yeğeniyle birlikte konsere geldiğini belirten Ayşen Laçinel, "Dünya starı Shakira geliyor dedik. Shakira'yı görmek için oğlum ve yeğenimle 1.5 saattir sıradayız. Özel bir gün, hem organizasyon çok önemli hem de bizim bugüne şahit olmamız... Umarım keyifli, unutulmaz ve eğlenceli anlar yaşarız burada" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyeyle konsere gelen Savaş Sekman, Shakira'yı sevdiği için konsere geldiğini söyleyerek " Eğlenmek, vakit geçirmek için..Yer bulamadığımız için arkalarda izleyeceğiz. İnşallah eğlenceli geçer" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Vodafone Park'tan görüntüler

-Konsere giriş için oluşan uzun kuyruklar

-Stada girişler

-Tekerlekli sandalye ile konsere gelen Savaş Sekman Röp.

-İzleyici röp.

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