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(Ek görüntülerle)SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında...

GÜNDEM 30.09.2019, 18:22
(Ek görüntülerle)SANCAKTEPE'DE GENÇ KIZ KALDIRIMDA SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
Sancaktepe'de genç kız kaldırımda silahla vurulmuş halde bulundu. Zahide A., çevredekilerin yardımıyla çağrılan bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi Molla Gürani Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Zahide A.(16) silahla karnından vurulmuş halde evinden çıktı ve kaldırıma yığıldı. Zahide A.'yı gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede evde bir adet ruhsatsız silah bulundu. Polis, Zahide A.'nın birlikte yaşadığı anne ve ağabeyini, ifadelerini almak üzerine emniyete götürdü. Zahide A.'nın mahalle sakinlerine evde çarşaflı bir kişiyle karşılaştığını ve o kişinin kendisini vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Zahide A. ameliyata alınırken olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 
 
Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı ev
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Mahalle sakini İle röp
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması 
-Polise ifade veren kadın 
-Genç kızın yığıldığı kaldırımda bulunan eşarp
-genel ve detay 


 

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