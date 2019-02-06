(Ek görüntülerle) KARTAL'DAKİ YARALILAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ-İSTANBUL

Kartal'da çöken binadan çıkarılan yaralılar hastaneye getirilmeye başlandı.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema sokak üzerinde bulunan 6 katlı, 12 daireli ve zemin katında konfeksiyon atölyesi bulunan bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdan çıkarılan yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Yaralı yakınları da hastane önüne geldi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ//

-Ambulansların hastaneye girişi

-Acil önünde bekleyenler

-Hastaneden detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ//

-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Detaylar