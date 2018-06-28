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(ek görüntülerle) İSTANBUL'DA KURT KAPANI-19 DENETİMİ

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 19" denetimi  yapılıyor. Denetimler saat 14.00'da başladı ve İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor. Operasyon...

(ek görüntülerle) İSTANBUL'DA KURT KAPANI-19 DENETİMİ

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL
İstanbul'da, 180 noktada 2 bin 400 polisin katılımıyla "Kurt Kapanı 19" denetimi  yapılıyor.
Denetimler saat 14.00'da başladı ve İstanbul emniyetine bağlı tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.
Operasyon kapsamında, Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu tüm ilçelerdeki caddeler ve meydanlar, suç oranının yüksek olduğu semtler, umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu 180 noktada, 2 bin 400 personel denetim gerçekleştiriliyor.
Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık bazı mekanlar ve iş yerlerinde de arama yapılıyor.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ

-SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI
-Yolculara GBT kontrolü
-Yolcuların valiz ve üst araması
-Köpekle araç araması
-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Taksim'deki denetimlerden görüntü

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