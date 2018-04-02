 (ek görüntülerle) İSTANBUL'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: SİGARALARI BU BÖLMEDE SAKLAMIŞLAR

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Küçükçekmece'de polis, kaçak sigara operasyonu düzenledi.

Polis, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde kaçak sigaraların saklandığını belirlediği bir iş hanına girdiğinde çöp ve molozlar ile karşılaştı. Çöp yığınlarını kaldıran polis ekipleri, binanın bodrumundaki gizli bölmeye giden kapağı buldu. Kapak kaldırıldığında çuvallar içinde çok sayıda kaçak sigara ele geçirildi. Gizli depoda 5 bin paket kaçak sigara bulunduğu belirtildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Polislerin binaya girmesi

-Çöplerin arasındaki kaçak bölmenin kapağı

-Polisin kapağı kaldırması

-Bulunan kaçak sigaralar

-İş hanından detaylar

FEED