(Ek görüntülerle geniş haber) İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi....
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Fatih'te sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 10 adrese sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında içeri girilen dairede polis ekipleri arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve bazı malzemeler bulundu. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına altına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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EK/
-Gözaltına alınanların sağlık kontrolünden geçirilmesi
GEÇİLEN/
-Polisin arama yapması
-Uyuşturucunun bulunma anı
-Evdeki aramalar
-Genel ve detaylar
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