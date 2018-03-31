(ek görüntülerle geniş haber)- ATAŞEHİR'DE FABRİKA YANGINI

*Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL

Ataşehir'de inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi dumandan etkilendi. Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü

Yangın saat 12.00 sıralarında Ataşehir Yeni Çamlıca Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri üreten demir-çelik fabrikasında çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kayışdağı, Dudullu, Ümraniye, Sultanbeyli, Bakkalköy itfaiye grupları sevkedildi. Dumanları kilometrelerce uzaktan görülen yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hasatneye kaldrıldı. Vatandaşlar da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ayran dağıttı. Maddi hasarın meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Dumandna görüntü

-İtfiaye ekiperin çalışması

-Fabrişkadan görüntü

-Çalışnaklardan görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Dumnadan etkşlene vatandaşın görüntüsü

-Genel ve detay görünütlera