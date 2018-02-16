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(Ek Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEDAVİ GÖREN KADİR MISIROĞLU'NU ZİYARET  ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Güven USTA - Cansel KİRAZ - İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki  evinden...

(Ek Görüntülerle) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEDAVİ GÖREN KADİR MISIROĞLU'NU ZİYARET  ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Güven USTA - Cansel KİRAZ - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Kadir Mısıroğlu'nu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Erdoğan, saat 14.30 sıralarında Kısıklı'daki  evinden çıkarak Ataşehir'deki Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Erdoğan hastanede  yaklaşık 1 saat hastanede kaldı. Erdoğan'a hastaneden çıkarken çevredekiler sevgi gösterilerinde bulundu. Postacıların çay daveti üzerine 
Erdoğan toplantısı olduğu cevabını verdi. Hastane bahçesindeki bir kişi, "Sayın cumhurbaşkanım elinizi öpebilir miyim" diye seslendi. Cumhurbaşkanı "Ben el öptürmem" cevabını verdi. Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.
Kadir Mısıroğlu'nun şeker hastalığına bağlı olarak gelişen böbrek rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 aydır tedavi gördüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
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-Erdoğan'ın konvoyu
-Korumaların oyuncak dağıtması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
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-Erdoğan'ın konvoyunun görüntüsü
-Hastanedeki önlemler
-Erdoğan'ınn hastaneden çıkışı
-Hastane bahçesindekilerle konuşması
-Detaylar

16.02.2018 - 16.16 - Haber Kodu : 180216145

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