(Ek Görüntülerle) AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL Avcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi. Olay, saat 17.00 sıralarında,...
Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL
Avcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.
Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D - 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları
-Şüphelinin polisler tarafından götürülmesi
-Şüphelinin emniyete getirilmesi
Detaylar
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