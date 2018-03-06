(ek görüntülerle) AKM'DE İŞ MAKİNESİ ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Haber-Kamera Zeki GÜNAL - İSTANBUL
Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin yıkımında iş makinesi çalışmaya başladı.
Geçtiğimiz ay dış cephedeki camların kırımıyla başlanan AKM'nin yıkımında bugün iş makinesi devreye girdi. İş makinesi alt katlarda çalışmaya başladı. Yeni AKM binasının 2019'un ilk çeyreğinde bitirilmesi planlanıyor.
Görüntü Dökümü
------
EK GÖRÜNTÜLER
- İş makinasının çalışmaları
- Detaylar
GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
-İş makinesinin görüntüsü
-AKM'nin havadan arşiv görüntüsü
06.03.2018 - 13.09 - Haber Kodu 180306068
06.03.2018 - 13.11 - Haber Kodu 180306069