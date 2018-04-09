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(ek görüntüler)- MALTEPE'DEKİ DEHŞET ÇİFTLİĞİ YIKILDI 

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL Maltepe'de yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftlik yıkıldı.  Maltepe Ferhatpaşa'da yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftliğe polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda...

(ek görüntüler)- MALTEPE'DEKİ DEHŞET ÇİFTLİĞİ YIKILDI 

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL
Maltepe'de yurttan kaçan kızların alıkonulduğu çiftlik yıkıldı. 
Maltepe Ferhatpaşa'da yurttan kaçan kızların şantajla alıkonulduğu çiftliğe polis operasyonu düzenlenmişti. Operasyonda alıkonulan bir kız çocuğu kurtarılmıştı. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda çiftlik sahibi tutuklanmıştı. Maltepe Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde çiftliği tamamen yıktı. Çiftliğin izinsiz olarak hazine arazisi üzerine yapıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Yıkımdan görüntü

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Çiftlik alanı
-ARŞİV GÖRÜNTÜ
-Çiftlikten görüntü
-Polis kamerasından operasyon
-Detaylar

09.04.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180409097
09.04.2018 - 14.59 Haber Kodu : 180409100_

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