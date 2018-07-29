 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

(Ek görüntüler) BAKIRKÖY'DE BİR POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ

BAKIRKÖY'de bir polis memuru silahla yaşamına son verdi. 28 yaşındaki Selçuk Çalık'ın bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi. Olay, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu güney yanyolda akşam...

(Ek görüntüler) BAKIRKÖY'DE BİR POLİS MEMURU İNTİHAR ETTİ
BAKIRKÖY'de bir polis memuru silahla yaşamına son verdi. 28 yaşındaki Selçuk Çalık'ın bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi. Olay, Bakırköy Çobançeşme Fidanlık Mevkii D-100 Karayolu güney yanyolda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 8 aydır çalışan polis memuru Selçuk Çalık (28) silahıyla intihar etti. İstanbul Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde çalışan bir işçi genç polisi kanlar içinde görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı polis memurunu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı. Cenaze daha sonra Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde çalışma yaptı. Olay yerinde genç polise ait silah, kimlik, cüzdan ve şahsi malzemelerin bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre, genç polis memurunun bunalımda olduğu ve sürekli istifa edeceğini söylediği öğrenildi. 

EK GÖRÜNTÜ
////////////////////
-Olayın gerçekleştiği yerden detaylar
-Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi dış görüntüsü
-Adli Tıp'tan detaylar

Görüntü dökümü:
----------------
-Selçuk Çalık'ın fotoğrafı

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar