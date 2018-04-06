(EK GÖRÜNTÜ) YANGIN ÇIKAN HASTANEDE KAPLAMA MALZEMELERİ DÜŞTÜ; ÇEVREDEKİLER TEHLİKE ATLATTI 

*İtfaiye düşme tehlikesi olan parçaları topladı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangının ardından boşaltılan binadaki incelemeler devam ediyor. İncelemeler sürerken rüzgarın da etkisiyle dış cephe kaplama malzemeleri bir bir düşmeye başladı. Düşen 2 parça nedeniyle çevredekiler tehlike atlattı.

DÜŞEN PARÇA SOĞUTMA ÜNİTESİNE ZARAR VERDİ

Bir parça hastane bahçesindeki soğutma ünitesinin üzerine düştü. Soğutma ünitesinden çevreye gaz yayılmaya başladı. Hastane çevresindeki güvenlik şeridi genişletildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri düşme tehlikesi olan parçaları topladı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-İtfaiyenin parçaları toplaması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Parçaların düşme anı

-Soğutma ünitesinden yayılan gaz

-Çevredekilerin uzaklaştırılması

-Genel ve detaylar

06.04.2018 - 13.45 Haber Kodu : 180406106_