- (ek görüntü ve bilgiyle) TERSANEDE “PATLAMA" HAREKETLİLİĞİ 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Tuzla'da bulunan bir tersaneden yükselen patlama sesi panik yarattı.

Tuzla Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersaneden saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Çevrede bulunanlar ses üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiyenin ilk incelemesi sonucu bir geminin kazan dairesinde ufak çapta patlama meydana geldiği ve ölen yada yaralananın olmadığı belirlendi. İncelemenin ardından itfaiye ve sağlık ekipleri tersaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Tersaneye gelen itfaiye ve ambulanslar

- İşçilerle röportaj

- İtfaiye araçlarının gidişi

- Detaylar

