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- (ek görüntü ve bilgiyle) - İSTANBUL'DA " KURT KAPANI 15" DENETİMİ (1)

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - İSTANBUL- İstanbul'da  “Kurt Kapanı 15" denetimi yapılıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet...

- (ek görüntü ve bilgiyle) - İSTANBUL'DA " KURT KAPANI 15" DENETİMİ (1)


Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - İbrahim YILDIZ - Anıl UÇAN - İSTANBUL-
İstanbul'da  “Kurt Kapanı 15" denetimi yapılıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile “Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştiriyor.

HAVALİMANLARINDA SIKI DENETİM
Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde de denetim yapıldı. 
Denetim de çok sayıda araç durdurularak içindekilere üst ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir araçtan kuru sıkı tabanca çıktı . Polis ekipleri tabancaya el koyarken, silahın sahibi polis merkezine  götürülerek kabahatler kanuna göre hakkında işlem yapıldı.   Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimde  Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ayrıca yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT)  yapıldı.

BOSTANCI'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis,  Genel Bilgi Taraması yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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BOSTANCI
-Polis ekiplerinden görüntü
-Şüpheli araç aranması
-GBT yapılması
-Özel harekat polislerinden görüntü
-Narkotik köpeklerle araç aranması
-Polis helikopterinden görüntü
-Sürücü ile röp

 
ATATÜRK HAVALİMANI
-Durdurulan araçlarda aramalar
-Araç içerisinde bulunan vatandaşlara yapılan üst araması
-Araç içerisinde bulunan kuru sıkıdan görüntüler
-Silah çıkan kişinin polis ekipleri tarafından karakola götürülmesi
-Detay görüntüler 

SABİHA GÖKÇEN
-GBT Kontrolü
-Şöförlerin Üst Araması
-Narkotik Köpeğinin Araçları Araması
-Araçların Aranması
-Detaylar

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